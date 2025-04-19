شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وانعدام في مدى الرؤية الأفقية, وجريان للسيول، وتساقط البرد, وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات, القرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن، والعقيق, والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.





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أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة، منبها من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من 10 مناطق.

حسب بيان الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة والرياض.