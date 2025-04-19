شكرا لمتابعة خبر عن المرور تعلن انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الإدارة العامة للمرور عن انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%، والتي أغلقت رسميًا اليوم بعد تمديد استمر عدة أشهر.

وأوضحت الإدارة أن هذه المهلة أُتيحت للمواطنين والمقيمين لسداد مخالفاتهم المرورية بقيمة مخفضة، في إطار تشجيعهم على تسوية أوضاعهم وتعزيز الامتثال للأنظمة المرورية.

وشهدت المبادرة إقبالًا واسعًا من الأفراد والمؤسسات، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 3 ملايين مستفيد على مستوى المملكة، مما يعكس تجاوبًا كبيرًا مع المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور.

وأشارت “المرور” إلى أن الهدف من المبادرة لم يكن فقط التخفيف المالي، بل أيضًا تحفيز قائدي المركبات على الالتزام بالأنظمة وتجنب تكرار المخالفات.

وتقدمت الإدارة بالشكر للمواطنين والمقيمين الذين بادروا بالسداد خلال فترة المهلة، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات ستُقيّم بشكل دوري.

ويأتي ذلك ضمن جهود تطوير منظومة السلامة المرورية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خفض نسب الحوادث والخسائر المرتبطة بها.