شكرا لمتابعة خبر عن مسيرة الحجاج الإسبان بالخيول إلي مكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادت المسيرة الأندلسية من إسبانيا إلي مكة، اليوم الجمعة، بعد أكثر من 14 عاما من الانقطاع عبر الأراضي السورية، سوريا على ظهور الخيل، وذلك لإحياء لتراث الأجداد الذين قصدوا سوريا على مر القرون..

وعبرت المسيرة معبر السلامة الحدودي مع تركيا في إعزاز بريف حلب الشمالي، حيث رافقتهم وفود رسمية حكومية في مسيرتهم داخل الشوارع والأذفة.

وقال “أبو شعيب” وهو أحد الحجاج في لقاء مع قناة الإخبارية: ” أتينا من إسبانيا وعبرنا الكثير من البلدان ثم دخلنا لبلدان المسلمين حيث تغير كل شيء، ووجدنا أفضل استقبال في سوريا”.

وأوضح عبدالله طارق، أحد الحجاج، أن الدخول عبر سوريا كان سهلا، وقامت الحكومة الجديدة بالترحيب بنا وتقديم الضيافة لنا، والأطباء البيطريون قدموا هدية للخيول وإسعافات أولية حتي تساعدنا في سفرنا.

يذكر أن وزارة الداخلية بالمملكة أعلنت عددا من الترتيبات والإجراءات استعدادا لموسم حج هذا العام 1446 هجري، والتي تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء فريضة الحج بأمن ويسر وطمأنينة.