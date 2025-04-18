أدبي الطائف تعتمد الخط الأول والسعودي في كافة أعمالها 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مجلس إدارة جمعية أدبي الطائف الخط الأول والخط السعودي - الذي أعلنته وزارة الثقافة - في جميع المخاطبات الرسمية وكذلك طباعة الكتب والإصدارات المختلفة الصادرة عن الجمعية. أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة الجمعية عطاالله الجعيد مشيدا بهذه المبادرة التي أقرتها وزارة الثقافة والتي تعكس أهمية الخط العربي وارتباطه بالحضارة العربية والإسلامية. يذكر أن وزارة الثقافة أعلنت عن إطلاق الخط الأول والخط السعودي اللذين يعبران عن الهوية الثقافية للمملكة حيث أشار وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان إلى أن إطلاق الخط الأول والخط السعودي يعد تكريما للإرث الثقافي والفني الغني الذي تزخر به المملكة.

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