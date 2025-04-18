شكرا لقرائتكم خبر بعد 90 عامًا من انقراضه.. هيئة تطوير محمية الملك سلمان تعيد 153 من المها العربي ضمن برامج توطين الكائنات المهددة بالانقراض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الهيئة أن المها العربي يعد من الأنواع المعرّضة للانقراض، ويصنف ضمن عائلة البقريات وله بنية قوية وقرون طويلة مستقيمة يتميز بلونه الأبيض ونمطه المميز بوجود علامات سوداء في الوجه، ويتغذى على النباتات العشبية، ويتواجد في محمية الملك سلمان ويعد من أهم البرامج التي تعمل عليها الهيئة لإعادة توطين هذا النوع وتكاثره، وخُصصت برامج للمها العربي ضمن جهود الحفاظ على أنواع الحيوانات العديدة داخل المحمية.
وأكدت تسجيل 8 ولادات للمها وشهد عام 2022 تسجيل أول ولادة لهذا النوع منذ 90 عامًا في منطقة الطبيق وتعد أول مرحلة ولادة داخل محمية الملك سلمان، مبينة أن المها العربي ينشط للغذاء غالبًا في الصباح الباكر أو المساء تجنبًا للحرارة الشديدة.
وتعكس برامج إعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض التزام الهيئة بالعمل المستمر لدعم التوازن البيئي، وإثراء التنوع الأحيائي، والمحافظة على الأنواع التي انخفضت أعدادها بسبب عوامل منها الضغوط البيئية وفقدان الغطاء النباتي.
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