شكرا لمتابعة خبر عن الحج والعمرة تُحذّر من استخدام تأشيرة العمرة لأداء الحج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت وزارة الحج والعمرة جميع الراغبين في أداء فريضة الحج إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات الرسمية، مؤكدة أن استخدام تأشيرة العمرة بقصد أداء الحج يُعد مخالفة صريحة، ويُعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.

وأكدت الوزارة أن تأشيرة العمرة مخصصة فقط لأداء مناسك العمرة خلال فترة صلاحيتها، ولا تتيح بأي حال من الأحوال أداء مناسك الحج.

وشددت على ضرورة الحصول على تأشيرة حج عبر المسارات المعتمدة، لضمان دخول النظام الرسمي لموسم الحج، وتسهيل التنظيم والخدمات المقدمة للحجاج.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من يتم ضبطه مخالفًا، سواء من الأفراد أو الجهات التي تروّج لمثل هذه الممارسات.

كما دعت إلى تجنّب التعامل مع حملات أو وسطاء غير مرخصين، حفاظًا على سلامة الراغبين في أداء المناسك، وتجنبًا للتعرض للمساءلة أو الترحيل.

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