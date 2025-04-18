شكرا لمتابعة خبر عن الرحالة مشاري فالح يروي تفاصيل احتجازه 12 ساعة في إيران.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الرحالة مشاري فالح عن تعرضه لتجربة صعبة خلال زيارته إلى إيران، حيث تم احتجازه لمدة 12 ساعة بسبب خطأ إداري.

وقال فالح: “احتجزونا 12 ساعة وجننونا، عيشونا في وهم، كل شوي يدخل علينا محقق، وأخذوا جوالاتنا… وكل هذا لأن موظف الجمارك الإيراني أخطأ وما دخلنا في السيستم!”.

وأشار إلى أن ما حدث كان نتيجة خطأ بسيط من موظف الجمارك لم يُسجل دخوله وزملاءه إلى النظام، مما تسبب في حالة من الشكوك والتحقيقات المطولة معهم.

وأكد مشاري أن التجربة كانت مرهقة نفسيًا، مشيرًا إلى أن تكرار دخول المحققين عليهم وإخفاء المعلومات زاد من شعورهم بالقلق والتوتر طوال فترة الاحتجاز.

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