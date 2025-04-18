شكرا لمتابعة خبر عن احتجاز 500 حاج مصري في مطار جدة بسبب تأشيرات غير نظامية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتجزت السلطات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أكثر من 500 مواطن مصري، بعد وصولهم إلى المملكة بتأشيرات ترانزيت أو زيارة، وذلك لمحاولتهم أداء مناسك الحج دون الحصول على التصاريح الرسمية المطلوبة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المحتجزين لم يكونوا يحملون تأشيرات حج نظامية، وهو ما دفع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لإعادتهم إلى مصر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة واسعة أطلقتها المملكة للتشديد على ضرورة وجود تصريح حج لكل من يرغب في أداء المناسك.

وأعلنت الجهات المختصة في وقت سابق عن منع دخول حاملي التأشيرات السياحية أو الزيارة بأنواعها إلى مدن الحج خلال موسم هذا العام، في إطار تنظيم عمليات الدخول وتفادي التكدس وضمان سلامة الحجاج.

وفي مصر، دعت وزارة السياحة المواطنين إلى الحذر من التعامل مع أي جهات أو أفراد يروجون لرحلات حج غير نظامية، وشددت على أن الحج لا يُسمح به إلا عبر المسارات الرسمية المعتمدة من قبل الدولة.

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