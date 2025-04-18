شكرا لمتابعة خبر عن الشثري يوضح حكم شراء الهواتف للصغار.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ سعد بن ناصر الشثري الحكم الشرعي في شراء الهواتف للصغار.

وقال الشثري:”هناك ثلاثة أنواع، فإذا أُستخدم في الفساد فإنه يفتى بحرمته وبوجوب المنع منها، والثاني ما كان يُفضي إلى المفسدة نادراً والغالب ألا يفضي إلى المفسدة وعندئذ لا حرج في استعماله”٠

وأضاف” أما الثالث ما كان مفضيا في الغالب، غالب الشباب، فهنا يجب من التحقق منه، وذلك أن الشريعة قد جاءت بسد منافذ الفساد ووجوب أن يتحرز الانسان فيها”٠