شكرا لمتابعة خبر عن فتاة توثق ذهابها صباحاً للدوام من جبال فيفا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد يعكس جمال الطبيعة ، قامت فتاة سعودية بتوثيق رحلتها الصباحية للدوام .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة ذهابها إلى الدوام ومرورها بجبال فيفا منطقة جازان، وسط المناظر الخلابة والطبيعة الساحرة .

ويُعدُّ جبل فيفا منطقة جبلية وعرة، وهو جبل مأهول بالسكان فيه كثيرٌ من القرى، تقطعه ثلاثة طرق رئيسة، يبلغ مجمل أطوالها نحو 32 كلم، تربط المناطق السكنية في أعلى الجبل بمدينة جازان وسائر مناطق المملكة .