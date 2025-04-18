شكرا لمتابعة خبر عن الطالب عبد الله الذي حمل شقيقته ليحميها من الشمس يروي تفاصيل الموقف المؤثر.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الطالب عبد الله الأمير عن المقطع الذي نال إشادات واسعة والذي ظهر خلاله وهو يحمل شقيقته “لدن” على ظهره عائدا من المدرسة يوميا، حماية لها من لهيب الشمس.

وقال عبدالله إنه حينما كان عائداً من المدرسة هو وشقيقته أخبرته بأن يحملها لأنها لم تستطع المشي تحت أشعة الشمس فحملها حتى وصل إلى منزلهما.

وكان الطفل عبدالله ظهر في مشهد إنساني مؤثر ، حيث قام بحمل شقيقته الصغيرة على ظهره أثناء عودتهما من المدرسة لينال اشادات واسعة.

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