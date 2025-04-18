لإعداد 289 طالبًا.. "موهبة" تختتم ملتقيي الربيع والفلك والفضاء

أكبر محفل علمي عالمي للطلاب في مجالات العلوم والهندسة.. #وزارة_التعليم و "#موهبة" تعلنان أسماء 40 مبدعًا ومبدعة سيمثلون #المملكة في "#آيسف_2025"



للتفاصيل | https://t.co/SvwIGzBoiY#سعوديون_ينافسون_العالم | #المنتخب_السعودي_للعلوم_والهندسة | #اليوم@moe_gov_sa@mawhiba pic.twitter.com/F2KntTo0U8