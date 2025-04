شكرا لقرائتكم خبر عن لإعداد 289 طالبًا.. "موهبة" تختتم ملتقيي الربيع والفلك والفضاء والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، الخميس، ملتقى الربيع التدريبي 2025، وملتقى الفلك والفضاء الأساسي، اللذين نظمتهما في الرياض بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم، بمشاركة 289 طالبًا وطالبة من 22 إدارة تعليمية، وذلك بحضور الأمين العام المكلف لمؤسسة "موهبة" خالد الشريف، ووكيل وزارة التعليم لتنمية قدرات الطلاب سعد الحربي.الطلبة المشاركون في الملتقيين على 13 مجموعة تدريبية، تلقت كل منها 52 ساعة تدريبية، بمعدل 8 ساعات يوميًا على مدى 8 أيام. وبلغ عدد المتدربين في تخصص الرياضيات 42 طالبًا وطالبة، وفي المعلوماتية 50، وفي الكيمياء 34، وفي الفيزياء 24، وفي الأحياء 39، وفي العلوم 39، وفي الفضاء والفلك 61، من بينهم 202 طالب و87 طالبة، يمثلون مختلف مراحل التعليم العام. وهدف الملتقيان، اللذان أشرف عليهما 18 مشرفًا ومشرفة، إلى استكمال الموضوعات العلمية وفق الخطط التدريبية لكل تخصص، والتعرف على استراتيجيات جديدة لحل المسائل وفق نمط أسئلة المسابقات الدولية، وإتقان التعامل مع المسائل العلمية المركبة، ورفع مستوى الأداء في الاختبارات التأهيلية، والترشح للمراحل التدريبية اللاحقة.وشهد الحفل الختامي تكريم الطلبة الأوائل في ملتقى الربيع 2025، حيث حصل 7 طلاب على الميداليات الذهبية، و15 على الفضية، و27 على البرونزية، وكُرم الشركاء الداعمون لبرنامج "موهبة" للأولمبيادات الدولية.ويأتي عقد الملتقيين في إطار استعدادات المملكة للمشاركة في المسابقات العلمية الدولية، ضمن خطط تدريبية تنفذها "موهبة" لتطوير مهارات الطلبة وتأهيلهم علميًا لتمثيل الوطن في المحافل العالمية، من خلال برامج تدريبية متقدمة تخللتها اختبارات تشخيصية واختبارات ترشيح للمرحلة التالية، أعدّها نخبة من الخبراء في التخصصات العلمية المستهدفة.ويُعد ملتقى الربيع التدريبي المرحلة الثانية من رحلة الطلبة ضمن "برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية"، وتأهل المشاركون فيه من ملتقى الشتاء الماضي، ويواصلون خلاله تدريبًا مكثفًا في مجالات علمية أعمق وأكثر تخصصًا، ويُمثّل الملتقى المحطة الأولى للطلبة المرشحين من التدريب الأساسي، وهم الطلبة الفائزون من المرحلة المتوسطة في مسابقة بيبراس موهبة للمعلوماتية التي أُقيمت نهاية عام 2024.وعُقد ملتقى الفلك والفضاء الأساسي عقب مسابقة موهوب للفلك والفضاء، ويُعد أول ملتقى يجمع المرشحين، وتلقى المشاركون تدريبات مكثفة على الأساسيات اللازمة لفهم منهج الأولمبياد الدولي للفلك والفيزياء الفلكية.يُذكر أن المنتخبات السعودية المشاركة في الأولمبيادات والمسابقات العلمية الدولية حققت 119 جائزة دولية خلال عام 2024، في 25 أولمبيادًا دوليًا ومسابقات آيسف العالمية، ليصل إجمالي ما حققته المملكة من هذه المشاركات إلى 854 جائزة عالمية؛ ما يجسد كفاءة المواهب الوطنية، والجهود الكبيرة التي تبذلها "موهبة" في إعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم للمنافسة عالميًا.