شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. أمطار رعدية وغبار على أجزاء من 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة، منبها من أمطار رعدية وغبار على أجزاء من 8 مناطق.حسب بيان الأرصاد، يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.وتمتد إلى أجزاء من منطقة نجران، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة.الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.