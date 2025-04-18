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طقس الجمعة.. أمطار رعدية وغبار على أجزاء من 8 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة، منبها من أمطار رعدية وغبار على أجزاء من 8 مناطق.
حسب بيان الأرصاد، يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.

وتمتد إلى أجزاء من منطقة نجران، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة.
الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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