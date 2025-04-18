شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: استمرار هطول الأمطار حتى يوم الاثنين القادم ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، استمرار هطول الأمطار في معظم أنحاء المملكة خلال هذا الأسبوع.

وقال العقيل من خلال مداخلته بقناة الإخبارية: “تشير التوقعات الجوية إلى فرصة هطول أمطار خلال هذا الأسبوع على مناطق وسط المملكة، لتمتد حتى يوم الاثنين القادم.”

وأوضح العقيل أن الحالة تشمل عددًا من المدن والمحافظات، وهي مناطق وسط المملكة والمدينة المنورة، والقصيم وحائل، وحتى المناطق الشمالية الشرقية وغيرها.

ودعا العقيل إلى متابعة التنبيهات الجوية واتباع إرشادات السلامة، خصوصًا في المناطق التي قد تشهد غزارة في الأمطار.