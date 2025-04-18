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عسير.. القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 220 كيلو من نبات القات المخدر

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واس - أبها 0 تبليغ

عسير.. القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 220 كيلو من نبات القات المخدر

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الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (11) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (220) كيلوجرامًا من نبات القات.
واستكملت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وسُلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخدرات

‏وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات(995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected]).
وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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