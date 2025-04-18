شكرا لمتابعة خبر عن محمية الملك سلمان تطلق 153 من المها العربي وتسجيل 8 ولادات نادرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية 153 من المها العربي في مناطق “الطبيق، الخنفة، حرة الحرة”، وذلك ضمن جهودها لتعزيز التنوع الطبيعي وإعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض في مواطنها الطبيعية.

وأفادت الهيئة أن المها العربي يعد من الأنواع المعرّضة للانقراض، ويصنف ضمن عائلة البقريات وله بنية قوية وقرون طويلة مستقيمة يتميز بلونه الأبيض ونمطه المميز بوجود علامات سوداء في الوجه، ويتغذى على النباتات العشبية.

وذكرت الهيئة إلى أن المها العربي يوجد في محمية الملك سلمان ويُعد من أهم البرامج التي تعمل عليها الهيئة لإعادة توطين هذا النوع وتكاثره، حيث تم تخصيص برامج للمها العربي ضمن جهود الحفاظ على أنواع الحيوانات العديدة داخل المحمية.

وسجلت الهيئة 8 ولادات للمها حيث شهد عام 2022 تسجيل أول ولادة لهذا النوع منذ 90 عامًا في منطقة الطبيق، والتي تُعد أول مرحلة ولادة داخل محمية الملك سلمان، مبيّنة أن المها العربي ينشط للغذاء غالبًا في الصباح الباكر أو المساء تجنبًا للحرارة الشديدة.

وتعكس برامج إعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض التزام هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بالعمل المستمر لدعم التوازن البيئي، وإثراء التنوع الأحيائي، والمحافظة على الأنواع التي انخفضت أعدادها بسبب عوامل منها الضغوط البيئية وفقدان الغطاء النباتي.

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