شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار خفيفة إلى متوسطة وأتربة مثارة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أتربة مثارة

أمطار حتى الاثنين

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة إلى متوسطة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض يوم الجمعة.وتبدأ الأمطار الخفيفة الساعة 4 عصرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء على الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء ومرات والرين والقويعية.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.بينما تشهد الدوادمي وعفيف أمطار متوسطة تبدأ الساعة 2 عصرًا وتستمر حتى الساعة 11 مساء.ويصاحب المطار المتوسطة رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.ويتوقع الأرصاد أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض، تبدأ الساعة 7 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.ويشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل المويه وتربة والخرمة ورنية والطائف وميسان وأضم والعرضيات.