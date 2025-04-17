السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مستلزمات ومستهلكات طبية طارئة لتعزيز قدرات مستشفى غزة الأوروبي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مستلزمات ومستهلكات طبية طارئة مخصصة لتعزيز قدرات وحدات العناية المركزة وأقسام الجراحة والطوارئ في مستشفى غزة الأوروبي بجنوب قطاع غزة؛ بهدف دعم قدرة المستشفيات على الاستجابة للحالات الحرجة، والمساهمة في إنقاذ أرواح المصابين، في ظلّ تدهور غير مسبوق في الوضع الإنساني والصحي في غزة.

ويأتي هذا الدعم بالتنسيق مع المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، الذي يواصل جهوده الميدانية رغم التحديات الصعبة، وفي مقدّمتها تعرّض أحد مستودعاته للقصف والتدمير، وذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.

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