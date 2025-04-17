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الخريجي يبحث العلاقات الثنائية مع وكيل الخارجية الإيرانية

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واس - الرياض 0 تبليغ

الخريجي يبحث العلاقات الثنائية مع وكيل الخارجية الإيرانية

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الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وكيل الشؤون القنصلية والبرلمان والإيرانيين في وزارة الشؤون الخارجية د. وحيد جلال زادة، والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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