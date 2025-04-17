شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يبحث العلاقات الثنائية مع وكيل الخارجية الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وكيل الشؤون القنصلية والبرلمان والإيرانيين في وزارة الشؤون الخارجية د. وحيد جلال زادة، والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.