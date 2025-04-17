شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: محور دوران الأرض حول نفسها يترنح كل 25 ألف سنة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خالد الزعاق، خبير الطقس، إن سبب مباكرة الاعتدال هو أن محور دوران الأرض حول نفسها يترنح كل 25 ألف سنة.

وأكد أن هذا الترنح يسبب الدورات المناخية مثل الجفاف والأمطار، مضيفا أن سبب التغيرات المناخية أما بشرية أو دورات مناخية.

ولفت إلى أن القوانين والأنظمة التي أصدرتها المملكة بشأن حماية البيئة ساهمت في استقرار الطيور المهاجرة والتخفيف من الموجات الغبارية الجبلية مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضاف أن التغيرات المناخية سلبية على بلدان أوروبا، فيما طال الشتاء على غير عادته في دول الخليج.