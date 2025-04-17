شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض يرعى المنتدى السعودي للألبان الأربعاء المقبل بمحافظة الخرج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأربعاء المقبل, المنتدى السعودي للألبان الذي تنظمه غرفة الخرج ويستمر حتى الجمعة 25 أبريل الجاري.

ويهدف المنتدى الذي يأتي بمتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، وحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، إلى مناقشة التحديات والحلول في القطاع، وتمكين القطاعات من تبادل الخبرات من خلال ورش عمل وجلسات حوارية تناقش تطور القطاع وإسهامه في الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى عرض الخبرات في مجال التقنيات والممارسات والابتكار والاستدامة في صناعة الألبان, والحلول البيئة لدعم وتحفيز القطاع.

ويأتي المنتدى الذي يضم كبرى شركات قطاع الألبان والأغذية والشركات الرائدة في الخدمات اللوجستية وبمشاركة من عدد من الجامعات السعودية لتعزيز دور الصناعة في مجال الأمن الغذائي والنمو الإيجابي في الاقتصاد وفتح الفرص الوظيفية والتدريبية المتخصصة في مجالات الألبان والأغذية، ويعالج المنتدى التحديات البيئية والاقتصادية والتقنية.

يذكر أن حجم سوق الألبان في السعودية بلغ في العام 2024 نحو 22 مليار ريال, ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمار في القطاع بحلول العام 2029 إلى نحو 28 مليار ريال بنمو سنوي قدره 3.87%.