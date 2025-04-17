خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية إلى المرشد الإيراني

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الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية إلى مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي.

سلّم الرسالة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، خلال استقبال مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسموه اليوم في العاصمة الإيرانية طهران.

ونقل سمو وزير الدفاع خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لمرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتمنياتهما لحكومة وشعب إيران الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي المستشار بالديوان الملكي خالد بن فريد حضراوي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب الإيراني، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، ومدير مكتب مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد محمدي كلبيكاني، ووزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد عزيز نصير زاده، وعدد من كبار المسؤولين.