السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة ينفّذ البرنامج التطوعي الثلاثين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج التطوعي الثلاثين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالمملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة 12 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين في عيادات الجلدية والنسائية وأورام العظام والأطفال وطب الأسرة والعلاج الطبيعي، استفاد منها 577 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى المجتمع السعودي.

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