السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع برنامج تعاون مشترك مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مذكرة تعاون مشترك مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، وذلك على هامش النسخة الثانية من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية في مدينة الرياض.

ومثل الجانبين في التوقيع, مستشار أول في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأبحاث الطبية والإنسانية الدكتور زياد بن أحمد ميمش، ومساعد المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الدكتورة فاطمة بنت إبراهيم رويس.

وسيجري بموجب الاتفاقية دعم وتبادل الأبحاث والدراسات والمعلومات ذات العلاقة بين الجانبين، وتبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه المذكرة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تحثّ على التكامل بين مختلف الجهات الوطنية وتعزيز العمل الإنساني في المملكة.

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