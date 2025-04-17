السعودية | سمو وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بالعاصمة طهران اليوم، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء محمد باقري.

وفور وصول سموه، لمقر رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أجريت لسموه مراسم استقبال رسمية، عزف خلالها السلامان الملكي السعودي والوطني الإيراني، ثم استعرض حرس الشرف، وصافح سمو وزير الدفاع أعضاء الوفد الإيراني، كما صافح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أعضاء الوفد السعودي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والفرص المستقبلية للتعاون في المجالين العسكري والدفاعي، ومناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة حيالها.

حضر اللقاء، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي المستشار بالديوان الملكي خالد بن فريد حضراوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود العنزي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في طهران العميد الركن خالد بن عايد الشلوي.

فيما حضره من الجانب الإيراني، قائد القوات البحرية للجيش اللواء البحري الركن شهرام إيراني، ومساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لشؤون الاستخبارات والأمن اللواء الركن غلام محرابي، ومساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لشؤون العمليات العميد الركن مهدي رباني، ومدير عام مكتب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العميد الركن أبو القاسم فروتن، وعدد من المسؤولين.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط