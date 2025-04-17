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المملكة تقدم مستلزمات طبية لتعزيز قدرات القطاع الصحي في غزة

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الدمام - شريف احمد - قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مستلزمات ومستهلكات طبية طارئة مخصصة لتعزيز قدرات وحدات العناية المركزة وأقسام الجراحة والطوارئ في مستشفى غزة الأوروبي بجنوب قطاع غزة.
وتستهدف المساعدات دعم قدرة المستشفيات على الاستجابة للحالات الحرجة، والمساهمة في إنقاذ أرواح المصابين، في ظلّ تدهور غير مسبوق في الوضع الإنساني والصحي في غزة.
مركز الملك سلمان يقدم مستلزمات طبية طارئة لتعزيز قدرات مستشفى غزة الأوروبي - واس

دعم الشعب الفلسطيني

ويأتي الدعم بالتنسيق مع المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، الذي يواصل جهوده الميدانية رغم التحديات الصعبة، وفي مقدّمتها تعرّض أحد مستودعاته للقصف والتدمير، وذلك في إطار دور المملكة العربية المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.
مركز الملك سلمان يقدم مستلزمات طبية طارئة لتعزيز قدرات مستشفى غزة الأوروبي - واس

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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