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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تقدم مستلزمات طبية لتعزيز قدرات القطاع الصحي في غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مستلزمات ومستهلكات طبية طارئة مخصصة لتعزيز قدرات وحدات العناية المركزة وأقسام الجراحة والطوارئ في مستشفى غزة الأوروبي بجنوب قطاع غزة.
وتستهدف المساعدات دعم قدرة المستشفيات على الاستجابة للحالات الحرجة، والمساهمة في إنقاذ أرواح المصابين، في ظلّ تدهور غير مسبوق في الوضع الإنساني والصحي في غزة.
وتستهدف المساعدات دعم قدرة المستشفيات على الاستجابة للحالات الحرجة، والمساهمة في إنقاذ أرواح المصابين، في ظلّ تدهور غير مسبوق في الوضع الإنساني والصحي في غزة.