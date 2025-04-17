مركز الملك سلمان يتعاون مع اليونسكو للتميز في التعليم

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بناء القدرات

الدمام - شريف احمد - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مذكرة تعاون مشترك مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، وذلك على هامش النسخة الثانية من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية في مدينة الرياض.ومثل الجانبين في التوقيع, مستشار أول في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأبحاث الطبية والإنسانية زياد بن أحمد ميمش، ومساعد المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم فاطمة بنت إبراهيم رويس.وسيجري بموجب الاتفاقية دعم وتبادل الأبحاث والدراسات والمعلومات ذات العلاقة بين الجانبين، وتبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.وتأتي هذه المذكرة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تحثّ على التكامل بين مختلف الجهات الوطنية وتعزيز العمل الإنساني في المملكة.