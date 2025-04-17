شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث مستجدات الأحداث مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

الحاضرون في اللقاء

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في العاصمة الإيرانية طهران اليوم، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علي أكبر أحمديان.وجرى خلال اللقاء استعراض تطور العلاقات بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة، ومناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.حضر اللقاء، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، والمستشار بالديوان الملكي خالد بن فريد حضراوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود العنزي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.فيما حضره من الجانب الإيراني، مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لشؤون الاستخبارات والأمن اللواء الركن غلام محرابي، ومساعد وزير الخارجية مدير إدارة الخليج علي بك، وعدد من كبار المسؤولين.