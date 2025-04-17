اخبار السعوديه

وزير الدفاع يبحث التطورات الإقليمية مع رئيس الأركان الإيراني

0 نشر
واس - طهران 0 تبليغ

  • وزير الدفاع يبحث التطورات الإقليمية مع رئيس الأركان الإيراني 1/4
  • وزير الدفاع يبحث التطورات الإقليمية مع رئيس الأركان الإيراني 2/4
  • وزير الدفاع يبحث التطورات الإقليمية مع رئيس الأركان الإيراني 3/4
  • وزير الدفاع يبحث التطورات الإقليمية مع رئيس الأركان الإيراني 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث التطورات الإقليمية مع رئيس الأركان الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بالعاصمة طهران اليوم، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء محمد باقري.
وفور وصول سموه، لمقر رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أجريت لسموه مراسم استقبال رسمية، عزف خلالها السلامان الملكي السعودي والوطني الإيراني، ثم استعرض حرس الشرف، وصافح سمو وزير الدفاع أعضاء الوفد الإيراني، كما صافح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أعضاء الوفد السعودي.
وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية - واس

العلاقات الثنائية

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والفرص المستقبلية للتعاون في المجالين العسكري والدفاعي، ومناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة حيالها.
وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية - واس

وحضر اللقاء، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد بن حسين البياري، والمستشار بالديوان الملكي خالد بن فريد حضراوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود العنزي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية في طهران العميد الركن خالد بن عايد الشلوي.
وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية - واس

فيما حضره من الجانب الإيراني، قائد القوات البحرية للجيش اللواء البحري الركن شهرام إيراني، ومساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لشؤون الاستخبارات والأمن اللواء الركن غلام محرابي، ومساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لشؤون العمليات العميد الركن مهدي رباني، ومدير عام مكتب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العميد الركن أبو القاسم فروتن، وعدد من المسؤولين.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا