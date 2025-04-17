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السعودية | ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية السنغال

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سارة السيد 0 تبليغ

  • السعودية | ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية السنغال 1/2
  • السعودية | ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية السنغال 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ رسالة خطية من فخامة الرئيس باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد ين عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة اليوم، سفير جمهورية السنغال لدى المملكة بيرام امبانيك جانج.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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