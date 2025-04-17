السعودية | وزارة السياحة: أكثر من 3300 ترخيصًا للإرشاد السياحي وبنسبة نمو 168% حتى نهاية 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة السياحة، البيانات الأولية لأعداد التراخيص المتعلقة بنشاط الإرشاد السياحي بمناطق ومدن المملكة لعام 2024م.

وتضمنت البيانات أعداد تراخيص الإرشاد السياحي، حيث بلغت 3,284 ترخيصًا، بنسبة نمو بلغت 168 % مقارنةً بالعام 2023م البالغ عددها 1221 ترخيصًا.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة مدن ومناطق المملكة في أعداد الحاصلين على رخص الإرشاد السياحي بعدد 986 ترخيصًا، فيما حلت مدينة الرياض ثانيًا بـ 665 ترخيصًا، ثم منطقة المدينة المنورة ثالثًا بـ 477 ترخيصًا، ثم منطقة تبوك بـ 337 ترخيصًا، ثم المنطقة الشرقية بـ 319 ترخيصًا، وحلت منطقة عسير بـ 252 ترخيصًا.

ويأتي النمو المتزايد في أعداد تراخيص الأنشطة السياحية المتعلقة بالإرشاد السياحي، نتاجًا لجهود وزارة السياحة المتواصلة لتطوير وتنظيم القطاع السياحي في المملكة، وتقديم التسهيلات لأبناء وبنات الوطن للحصول على رخصة الإرشاد السياحي من أجل أن تمكينهم من استقبال السياح المحليين والدوليين في الوجهات السياحية المختلفة بمناطق المملكة، وذلك تماشيًا مع القفزات الكبيرة التي يشهدها القطاع والنمو المتزايد في أعداد السياح الدوليين والمحليين.

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