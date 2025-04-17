شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 21 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 21 درجة مئوية حسب تقريرعن درجات الحرارة الصغرى ليلة الخميس/الجمعة.وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:- الدمام 21 درجة مئوية.- مكة المكرمة 24 درجة مئوية.- المدينة المنورة 21 درجة مئوية.- الرياض 18 درجة مئوية.- جدة 22 درجة مئوية.- أبها 14 درجة مئوية.- تبوك 12 درجة مئوية.- بريدة 17 درجة مئوية.- حائل 12 درجة مئوية.- الباحة 15 درجة مئوية.- عرعر 11 درجة مئوية.- سكاكا 12 درجة مئوية.- جازان 27 درجة مئوية.- نجران 22 درجة مئوية.- الخرج 19 درجة مئوية.- المجمعة 15 درجة مئوية.- وادي الدواسر 24 درجة مئوية.- الدوادمي 17 درجة مئوية.- شرورة 25 درجة مئوية.في تقريره عناليوم الخميس على مناطق المملكة، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياضفي حين يستمر تأثير الرياح السطحية النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم والشرقية ونجران