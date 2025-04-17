شكرا لقرائتكم خبر عن 66 طالب يشاركون في مبادرة تنظيف شاطئ نصف القمر بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية مدينة الظهران، مبادرة تنظيف شاطئ نصف القمر من المبعثرات الورقية والبلاستيكية، والتي تهدف إلى نشر الوعي، للحفاظ على البيئة، والمشهد الحضري، بمشاركة 66 طالب من مدارس مناهل الجزيرة.

وأوضح رئيس بلدية مدينة الظهران المهندس فيصل القحطاني، بأن هذه المبادرات تهدف إلى نشر التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة، فضلاً عن المظهر العام، في إطار المسؤولية المجتمعية التي توليها البلدية فيما يختص بحماية وتأهيل الشواطئ من كل المخلفات والأضرار.

خدمة البيئة

قال بأن المبادرة أسهمت في تحقيق الأهداف في خدمة البيئة، في رسالة مجتمعية لزائري هذه الأماكن بأن يهتموا بنظافتها وتنظيفها بعد زيارتها، وأن هذا واجب على كل مواطن ومقيم.

ونوه المهندس فيصل القحطاني إلى أن المبادرة تعكس ترابط المجتمع وتفاعله لخدمة البيئة في هذا الوطن الغالي، وهي ما تحرص عليه البلدية للإسهام في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.