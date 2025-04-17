شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من عام 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح تجمع القصيم الصحي أن مستشفى الأسياح العام قدّم خدماته الصحية لـ24,385 مستفيدًا خلال الربع الأول من عام 2025، شملت خدمات العيادات الخارجية والطوارئ وعدداً من التخصصات الطبية المساندة، ضمن جهوده في تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة لسكان محافظة الأسياح والمراكز التابعة لها.

وبحسب الإحصائيات أن العيادات الخارجية بالمستشفى استقبلت 7,784 مراجعًا في عدد من التخصصات، من بينها الباطنية، والأطفال، والنساء والولادة، والجراحة، بالإضافة إلى خدمات الطبيب الزائر، فيما استقبل قسم الطوارئ 16,601 حالة، منها 73 حالة ناتجة عن حوادث مرورية، حيث تم تقديم الرعاية الصحية العاجلة على مدار الساعة.

فحوصات المختبر الطبي



كما بيّن التجمع أن المختبر الطبي أجرى 240,051 فحصًا مخبريًا، في حين تم تنفيذ 8,155 فحصًا إشعاعيًا باستخدام أحدث الأجهزة، وسجّل قسم التأهيل الطبي 2,632 جلسة علاج طبيعي.

أما قسم الغسيل الكلوي فقد أجرى 518 جلسة للمرضى المحتاجين لهذا النوع من العلاج.

الخدمات الصيدلية



فيما يتعلق بالخدمات الصيدلية، صرف قسم الرعاية الصيدلية 16,747 وصفة دوائية، كما استفاد 168 مريضًا من خدمات الرعاية الصحية المنزلية التي نُفذت من خلال 1,355 زيارة منزلية، بينما استفاد 163 مريضًا من برنامج الطبيب الزائر، وبلغ عدد الوجبات الغذائية المقدمة عبر قسم التغذية 28,026 وجبة للمستفيدين من خدمات التنويم والرعاية.

وسجّلت أقسام التنويم خلال الفترة ذاتها أكثر من 661 حالة منوّمة في أقسام العناية المركزة، والأطفال، والنساء والولادة، والأقسام العلاجية الأخرى، إضافة إلى تسجيل 57 حالة ولادة، وإجراء 83 عملية جراحية، توزعت ما بين عمليات طارئة ومجدولة.