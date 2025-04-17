شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد صيني يطلع على تجربة ”الري“ الإدارية والتحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الموارد المائية في السعودية

أحدث التقنيات المستخدمة

تحسين كفاءة الإدارة المائية

الدمام - شريف احمد - استقبلت المؤسسة العامة للري وفدًا رفيع المستوى من وزارة الموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية، يتقدمهم كبير المخططين بالوزارة، السيد وو وينتشينغ.وتأتي هذه الزيارة الرسمية في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين البلدين في المجالات الحيوية المتعلقة بإدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للوفد للاطلاع على أبرز المشروعات والمبادرات التي تنفذها المؤسسة.وفي بداية الزيارة، عُقد اجتماع رسمي ترأسه رئيس المؤسسة العامة للري، المهندس محمد بن زيد أبوحيد، بحضور عدد من قيادات المؤسسة والوفد الصيني.وجرى خلال الاجتماع استعراض شامل لمجالات التعاون الممكنة بين الجانبين، ومناقشة سبل تطوير قطاع الري وإعادة استخدام المياه المعالجة، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك لإيجاد وتطوير حلول مستدامة لتحديات المياه.وتضمن برنامج الزيارة جولة ميدانية شملت عددًا من المرافق الحيوية التابعة للمؤسسة، كان أبرزها مركز التحول الرقمي.وقُدم للوفد عرض مفصل حول أحدث التقنيات المستخدمة في تحسين كفاءة عمليات التشغيل والصيانة، والمبادرات الرقمية الرائدة التي تبنتها المؤسسة وساهمت في رفع جودة الأداء المؤسسي وتحقيق الكفاءة التشغيلية المنشودة.وتعرف الوفد خلال الجولة على المركز الفني للمؤسسة، وزار ”القطاع الثاني“ الذي يمثل نموذجًا عمليًا لتكامل الجهود في إدارة الموارد المائية.واختتمت الجولة الميدانية بزيارة مزرعة جليجلة النموذجية، حيث اطلع الوفد الصيني على التطبيقات العملية للزراعة المستدامة والحلول البيئية الذكية المطبقة في إدارة المياه، والتي تعكس رؤية المؤسسة الداعمة للاستدامة البيئية والزراعية.وعبر رئيس الوفد الصيني، السيد وو وينتشينغ، عن امتنانه لحسن الاستقبال، مبديًا إعجابه بما لمسه من تطور تقني وتنظيمي متقدم داخل المؤسسة.وأشاد بالجهود الملموسة التي تبذلها المؤسسة لتحسين كفاءة الإدارة المائية وتوظيف التقنيات الحديثة بشكل فعال في هذا القطاع الحيوي.وفي ختام الزيارة، أكد الجانبان السعودي والصيني على تطلعهما المشترك نحو تعزيز وتوسيع مجالات التعاون المستقبلي بينهما.واتفقا على أهمية تكثيف التواصل وتبادل الخبرات والمعرفة في قضايا إدارة الموارد المائية المستدامة وتطبيقات التحول الرقمي، بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز التقدم والتطور في إدارة المياه بكفاءة واستدامة.