شكرا لمتابعة خبر عن متعب البرغش يستعيد ذكريات البدايات وبشارة والده له بحدة البصر.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استرجع الرائي متعب البرغش بعض الذكريات التي شكّلت بداياته في عالم رصد الأهلة، حيث أوضح أن شغفه بهذا المجال بدأ قبل بلوغه العشرين من عمره، مدفوعًا بدعم والده وتشجيعه اللافت.

وأشار البرغش إلى موقف لا يزال عالقًا في ذاكرته، حينما رافق والده إلى أحد المواقع المرتفعة التي يبلغ ارتفاعها نحو من 900 لـ 100 مترًا، وكان حينها في التاسعة عشرة من عمره.

ويقول متعب خلال حديثه عبر بودكاست”نافذة”، إنه استطاع من ذلك الموقع المرتفع تمييز سيارة شقيقه من مسافة 18 كيلو متر، وسط دهشة والده الذي بشره حينها بحدة بصره.

ومتعب البرغش هو خبير سعودي في رصد الأهلة، اشتهر بقدرته الفائقة على رؤية الهلال بالعين المجردة دون الحاجة إلى تلسكوب.

ويُعتبر من أبرز الوجوه في مجال تحري الأهلة في المملكة، حيث بدأ ممارسة هذه المهنة منذ سن مبكرة، وتحديدًا منذ عام 1426هـ ، أي عندما كان في العشرينات من عمره.

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