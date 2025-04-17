شكرا لمتابعة خبر عن لحظة استقبال وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان لدى وصوله إلى طهران.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مقطع فيديو لحظة استقبال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لدى وصوله إلى طهران في زيارةٍ رسمية؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والوفد المرافق له، وصل صباح اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارةٍ رسمية.

وسيعقد سموه خلال الزيارة عددًا من اللقاءات؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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