شكرا لمتابعة خبر عن النقل تُعلن موعد منع استلام الشحنات البريدية دون العنوان الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الخميس، أنه اعتبارًا من الأول من يناير 2026، سيتم إلزام شركات نقل الطرود بعدم استلام أي شحنات بريدية لا تحتوي على العنوان الوطني للمستفيد.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم عمليات النقل البريدي، وتعزيز تجربة العملاء من خلال تسريع عمليات التوصيل، إلى جانب الحد من التواصل المتكرر بين مندوبي التوصيل والمستفيدين للحصول على معلومات الموقع.

وشددت الهيئة على أهمية تسجيل العنوان الوطني عبر المنصات المعتمدة، مثل: “سبل”، و”توكلنا”، و”أبشر أفراد”.

كما أشارت إلى أن الالتزام بهذا القرار سيسهم في تطوير قطاع النقل، وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي في المملكة، ورفع جودة الخدمات المقدمة.

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