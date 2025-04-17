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الأرصاد: استمرار فرص هطول الأمطار حتى الأربعاء المقبل.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - نشر المركز الوطني للأرصاد محاكاة لتوقعات استمرار فرص هطول الأمطار حسب النموذج العددي السعودي حتى الأربعاء المقبل على بعض مناطق المملكة.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة, ومكة المكرمة, تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض.

ويستمر تأثير الرياح السطحية النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، والشرقية, ونجران.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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