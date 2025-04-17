شكرا لمتابعة خبر عن الشويعر يكشف عن سبب تسمية الموكا والجافا ومسميات أخرى للقهوة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف منصور الشويعر، المستشار والباحث في التاريخ والتراث والموروث الشعبي، عن سبب تسمية “الموكا” و”الجافا” ومسميات أخرى للقهوة.

وقال الشويعر خلال لقائه في بودكاست ذاكرة:

“تاريخ الموكا مرتبط بإيطاليا، وتعود قصتها إلى تجار أوروبيين مرّوا بميناء “المُخا” في اليمن، حيث شربوا القهوة هناك واستمتعوا بمذاقها، واعتقدوا أن القهوة تحتوي على شوكولاتة مُرّة.”

وأضاف: “عندما عادوا إلى بلدانهم، قاموا بتحضير القهوة مع الشوكولاتة المُرّة”، مشيرًا إلى أن مسميات القهوة تحمل أبعادًا علمية وتاريخية.

وأوضح الشويعر أن أصل القهوة يعود إلى إثيوبيا، حيث أخذ تجار من اليمن شتلة من نبتة البن وزرعوها في اليمن، مما أدى إلى إنتاج نوع من البن نافس البن الإثيوبي، ومن ثم انتقل إلى مكة المكرمة.