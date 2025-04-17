شكرا لمتابعة خبر عن رصد اقتران القمر بنجم قلب العقرب.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رُصد مساء أمس، اقتران مميز بين القمر ونجم “قلب العقرب” في سماء منطقة الحدود الشمالية، في مشهد فلكي بديع.

وأوضح رئيس نادي الفلك والفضاء زاهي الخليوي، أن الاقتران حدث في ساعات الليل المتأخرة، حيث ظهر القمر قريبًا بصريًا من نجم “قلب العقرب” وهو ألمع نجوم كوكبة العقرب، في ظاهرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة بوضوح في الأفق الجنوبي الشرقي.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة تُعد من المشاهد السماوية التي تساعد على التعرف على النجوم والكوكبات بسهولة، كما تبرز جماليات السماء ليلًا، مؤكدًا أن الاقتران لا يعني تقاربًا فعليًا بين الجرمين، بل هو تقارب ظاهري نتيجة وقوعهما على نفس خط الرؤية من الأرض.