شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة وزير الدفاع لإيران تعكس حرص المملكة على تعزيز تعاون البلدين والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز التعاون بين البلدين

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جهود ولي العهد لحفظ سلام المنطقة

الدمام - شريف احمد - تأتي زيارة سمو وزير الدفاع للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار التباحث حول مستجدات الأحداث في المنطقة، وتبادل وجهات النظر إزاء التطورات الإقليمية والدولية، وتناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.تعكس زيارة سمو وزير الدفاع للجمهورية الإسلامية الإيرانية حرص قيادة المملكة على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، في إطار الالتزام باتفاقية بكين، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويسهم في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.تسعى قيادة المملكة – حفظها الله – إلى تحقيق السلام والازدهار في المنطقة، والانتقال بها من مرحلة النزاعات إلى مرحلةٍ يسودها الاستقرار والأمن، والتركيز على تحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل من الرخاء والازدهار والتكامل الاقتصادي.يأتي تطور العلاقات الثنائية بين المملكة وإيران كأحد ثمار الجهود التي يقودها سمو ولي العهد -حفظه الله- من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها.تأتي الزيارة في إطار جهود المملكة الدبلوماسية المستمرة الرامية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة بالتعاون والتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية.