شكرا لقرائتكم خبر عن 12278 جولة رقابية صحية في نجران خلال النصف الأول من أبريل والان نبدء بالتفاصيل

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معالجة التشوه البصري

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها، 12278 جولة رقابية خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري.ويأتي ذلك بهدف التأكد من سلامة الغذاء والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين.وأوضحت الأمانة، أن الجولات الرقابية الميدانية بلغت 12278 جولة رقابية، منها 6049 جولة صحية على المطاعم والتموينات الغذائية، وصالونات الحلاقة والمخابز.هذا إضافة إلى الأسواق التجارية والمنشآت التي تقدم الخدمات التجميلية والصحية.وأشارت إلى أن الفرق الرقابية نفّذت 2111 جولة لمعالجة التشوه البصري، و 2648 جولة صحيّة ورقابية على الأسواق التجارية.كما نفذت عددا من الجولات الأخرى شملت،1186 جولة على المباني، و 266 جولة على الحفريات.