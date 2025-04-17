شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "اليوم" ترصد قصص المستفيدين من تخفيض المخالفات المرورية والان نبدء بالتفاصيل

مبادرة تخفيض قيمة المخالفات المرورية

الدمام - شريف احمد - تصل مبادرة تخفيض قيمة المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50% إلى محطتها الأخيرة يوم غدٍ الجمعة، الموافق الثامن عشر من أبريل 2025، إذ تنتهي المهلة الممنوحة للسائقين لتسوية مخالفاتهم المسجلة قبل تاريخ 18 أبريل 2024 بهذا الخصم الاستثنائي.وأكدت الإدارة العامة للمرور أن قيمة هذه المخالفات ستعود إلى مبلغها الأصلي الكامل فور انقضاء المهلة المحددة.وأوضحت إدارة المرور مجددًا أن الاستفادة من التخفيض خلال الساعات المتبقية تتطلب سداد قيمة المخالفات المشمولة، سواء تم ذلك بتسديد كامل المبلغ المستحق دفعة واحدة أو عبر سداد قيمة كل مخالفة بشكل منفرد، مشيرة إلى أن عدم السداد قبل نهاية يوم غدٍ الجمعة يعني إلغاء التخفيض واستحقاق القيمة الأساسية للمخالفة.وقد لاقت المبادرة منذ إطلاقها ترحيبًا كبيرًا وتفاعلًا واسع النطاق من قبل المواطنين والمقيمين، الذين عدوها فرصة ثمينة لتخفيف الأعباء المالية المتراكمة وتشجيعًا على الالتزام بالأنظمة المرورية مستقبلًا.وعبر العديد من المستفيدين عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على هذه اللفتة الكريمة.

مبادرة تخفيض المخالفات المرورية في السعودية

المبادرة منحت فرصة للسداد المخفض

سداد المخالفات المرورية

وفي هذا السياق، أشار مواطنون إلى الأثر الملموس للتخفيض، حيث ذكر مجبل الهاشل أن مخالفاته التي كانت تبلغ 15 ألف ريال انخفضت إلى 7500 ريال، مما مكنه من سدادها مباشرة.وأوضح فيصل الدوسري كيف أتاحت له المبادرة تخفيض مخالفاته من 16 ألف ريال إلى حوالي 8 آلاف ريال. وأكد آخرون مثل عبدالخالق العكروش وجاسم الحميد وحمد محمد الدوسري أنهم استفادوا من تخفيض مخالفاتهم التي كانت تقدر بآلاف الريالات إلى النصف، مما شكل دعمًا ماليًا مهمًا لهم.ولم يقتصر صدى المبادرة على الجانب المادي، فقد أكد إبراهيم الشرقي وشعيبان الدوسري على دورها في تخفيف العبء عن كاهل الأسر ومساعدة من كانوا يجدون صعوبة بالغة في سداد المبالغ الكبيرة المتراكمة.وأكد عبدالخالق العكروش استفادته الكبيرة من المبادرة التي خفضت مخالفاته التي كانت تبلغ حوالي 5 آلاف ريال، معتبرًا أن الفائدة عامة للجميع، مشددًا على أن المبادرة منحت فرصة للسداد المخفض، والأهم هو التعلم من الخطأ وعدم تكراره، معربًا عن شكره للقيادة.وذكر جاسم الحميد: أنه استفاد شخصيًا من المبادرة حيث تم تخفيض قيمة مخالفاته التي كانت تقارب 3 آلاف ريال إلى النصف، وهو ما يعده فائدة كبيرة، مبديًا أمنيته بألا تتكرر هذه المخالفات مرة أخرى.وأوضح حمد محمد الدوسري: أنه استفاد من المبادرة بسداد كامل مخالفاته البالغة 9500 ريال بعد التخفيض.وعد هذه فرصة لتقديم النصح للجميع بضرورة اتباع الأنظمة المرورية التي وُضعت من أجل السلامة العامة، مشيرًا إلى أن التخفيض يهدف إلى تشجيع التسديد والالتزام بالأنظمة حفاظًا على الأرواح والمركبات.وأجمع كل من جاسم المشعان وعبدالله المري، على أن هذه المبادرة، الشاملة للمواطنين والمقيمين، تمثل حافزًا قويًا لمراجعة الذات وتجنب تكرار المخالفات والحرص على اتباع الأنظمة المرورية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.ووجهوا الدعوة لمن لا يزال لديه مخالفات مشمولة بالخصم للمسارعة في السداد والاستفادة من الساعات القليلة المتبقية قبل فوات الأوان.