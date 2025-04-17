شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل في النقل المدرسي للعام 1447هـ.. وإعفاء فئتين من الرسوم والان نبدء بالتفاصيل

شرط أساسي

إعفاء كامل

آلية التسجيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل في خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات للعام الدراسي القادم 1447هـ، مؤكدة أن عملية التسجيل تتم إلكترونيًا عبر نظام ”نور“ المركزي.وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استعداداتها المبكرة للعام الدراسي الجديد، وبهدف توفير خدمة النقل بشكل منظم وميسر لجميع الطلاب المستحقين في مختلف مناطق المملكة.أكدت الوزارة على شرط أساسي لإتمام عملية التسجيل بنجاح، وهو ضرورة إضافة بيانات الأبناء في العنوان الوطني المسجل لولي الأمر، داعية أولياء الأمور إلى تحديث بياناتهم والتأكد من صحتها قبل البدء في إجراءات التسجيل لضمان قبول الطلب.وشددت على أهمية هذه الخدمة في توفير وسيلة نقل آمنة ومريحة للطلاب، مما يسهم في انتظامهم الدراسي وتخفيف العبء عن أولياء الأمور.في لفتة إنسانية واجتماعية، بينت الوزارة أن هناك فئتين من الطلاب سيتم إعفاؤهم بالكامل من رسوم التسجيل في خدمة النقل المدرسي لهذا العام، وهما الطلاب من ذوي الإعاقة، وأبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإعفاء يأتي ضمن جهودها لدعم هذه الفئات وتسهيل حصول أبنائهم على كافة الخدمات التعليمية المساندة دون تحميل أسرهم أي أعباء مالية إضافية.دعت الوزارة أولياء الأمور الراغبين في الاستفادة من الخدمة أو الاستفسار عن آلية التسجيل وشروط الإعفاء إلى الرجوع إلى دليل ولي الأمر وآلية التسجيل المتاحين عبر رموز الاستجابة السريعة «QR Codes» المرفقة في الإعلان الرسمي، أو التواصل المباشر عبر الرقم المجاني 8001231000 أو البريد الإلكتروني المخصص.وتشرف على تقديم الخدمة شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي ”رافد“، الشريك الاستراتيجي للوزارة في هذا المجال.