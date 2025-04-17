شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يصل إلى طهران في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بتوجيه من القيادة -أيدها الله- وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والوفد المرافق له، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارةٍ رسمية.

وسيعقد سموه خلال الزيارة عددًا من اللقاءات؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

