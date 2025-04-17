شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تشدد على تنظيم التدريب داخل المدارس ومنع خروج الكوادر دون موافقة والان نبدء بالتفاصيل

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الخروج خلال اليوم الدراسي

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الدمام - شريف احمد - شدّدت إدارات التعليم في مختلف المناطق على أهمية الالتزام بتنظيم عمليات التدريب والتطوير المهني داخل المدارس، بما يضمن انسيابية سير اليوم الدراسي دون تأثروأكدت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات أنه تم الاتفاق مع وكالة الوزارة للموارد البشرية على إيقاف كافة برامج التدريب الحضوري الخارجية، على أن يقتصر تنفيذ التدريب داخل المدارس عبر المعلمين المتميزين، أو مقدمي خدمات دعم التميز المدرسي، وفق الخطة المعتمدة لتقديم هذه الخدماتوشددت إدارات التعليم على أن خروج أي مدير أو معلم من المدرسة خلال اليوم الدراسي لأي سبب، بما في ذلك حضور ورش عمل أو مهمات رسمية، يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من إدارة التعليم، بهدف الحفاظ على استقرار العملية التعليمية، وضمان تواجد الكوادر التربوية بشكل كامل لخدمة الطلاب والطالباتوتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الوزارة إلى رفع كفاءة الأداء داخل المدارس، وتعزيز الاستفادة من الكفاءات المتميزة في تنفيذ البرامج التدريبية بشكل مباشر وميداني، مما يسهم في تحسين جودة المخرجات التعليمية، ودعم خطط التميز والتطوير التي تنفذها الوزارة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع التعليمكما شددت إدارات التعليم على أهمية التزام قادة المدارس والمعلمين بالتعليمات الجديدة، ومتابعة تنفيذها بما يحقق أعلى مستويات الانضباط المدرسي، ويضمن استفادة الميدان التعليمي من جميع الخبرات المتاحة بطريقة منظمة ومدروسة