231 تصريحا بيئيا في مارس الماضي

أصدر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي231 تصريحًا للمنشآت ذات الأثر البيئي خلال شهر مارس 2025، التي تأتي ضمن المتطلبات الأساسية لعمل المنشآت في الأنشطة ذات الأثر البيئي، وضمان التزامها بالمعايير البيئية التي يطبقها المركز، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتنوعت التصاريح الممنوحة بين 199 تصريحًا تشغيليًا و32 تصريحًا إنشائيًا، وقسمت فئات التصاريح إلى 3 فئات، إذ بلغت تصاريح الفئة الأولى «الأقل تأثيرًا على البيئة» 199 تصريحًا بين إنشائي وتشغيلي، بينما بلغت تصاريح الفئة الثانية «متوسطة التأثير البيئي» 28 تصريحًا إنشائيًا وتشغيليًا، وبلغ عدد تصاريح الفئة الثالثة «المشاريع الكبرى» 4 تصاريح بيئية إنشائية وتشغيلية.

وتمكن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي NCEC من إصدار 16 ترخيصًا بيئيًا، الذي يعد شهادة التأهيل البيئي للجهات المعنية بتقديم الخدمات البيئية، وذلك خلال شهر مارس الماضي من العام الجاري.

ويعمل المركز على إلزام المنشآت ذات الأثر السلبي على البيئة بإصدار تصاريح تشغيلية وإنشائية، مما يتيح له الرقابة المستمرة على أي تأثيرات سلبية للأنشطة البشرية التي قد تمس الموارد الطبيعية والبيئة، بهدف تحسين جودتها واستدامتها وضمان التزام المنشآت بالمعايير البيئية.