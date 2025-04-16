توطين نجران تنفذ جولات رقابية على أنشطة النقل

نفذت لجنة التوطين بمنطقة نجران، بالتعاون مع هيئة النقل والخدمات اللوجستية، جولات رقابية ميدانية على أنشطة تأجير السيارات وترحيل البضائع في كل من نجران ومحافظتي شرورة وحبونا، وذلك لمتابعة التزام المنشآت بقرارات التوطين المعتمدة.

وشملت الجولات زيارة 53 منشأة عاملة في تلك الأنشطة، حيث تم حصر أعداد العاملين فيها، وبلغ إجمالي السعوديين العاملين 91 موظفًا، فيما بلغ عدد الوافدين 22 عاملاً من جنسيات مختلفة، كما تم رصد 5 فرص عمل شاغرة، يجري حاليًا العمل على تجهيزها لشغلها بكوادر سعودية.

وتأتي هذه الجولات في إطار جهود اللجنة المستمرة لتعزيز التوطين ورفع نسب مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية.