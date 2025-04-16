توطين نجران تنفذ جولات رقابية على أنشطة النقل

وشملت الجولات زيارة 53 منشأة عاملة في تلك الأنشطة، حيث تم حصر أعداد العاملين فيها، وبلغ إجمالي السعوديين العاملين 91 موظفًا، فيما بلغ عدد الوافدين 22 عاملاً من جنسيات مختلفة، كما تم رصد 5 فرص عمل شاغرة، يجري حاليًا العمل على تجهيزها لشغلها بكوادر سعودية.
وتأتي هذه الجولات في إطار جهود اللجنة المستمرة لتعزيز التوطين ورفع نسب مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية.
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