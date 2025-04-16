مليون شتلة بمحايل عسير

وأوضح محافظ محايل محمد القرقاح خلال حفل الإطلاق أن هذا المشروع يُعدّ خطوة نوعية في جهود تعزيز الغطاء النباتي، والحد من التصحر، وتحقيق التوازن البيئي، في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها على جودة الحياة وصحة الإنسان والمكان.
ويهدف المشروع إلى تنمية المشاركة المجتمعية المستمرة في تعزيز الغطاء النباتي من خلال مشاركة فرق طلابية من التعليم العام والجامعي، إضافة إلى الفرق التطوعية في تنفيذ خطط زراعة الشتلات في غابة «المدرى» ضمن برنامج زمني معين.
ويأتي المشروع ضمن مبادرات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر التي ترمي إلى تقليل انبعاثات الكربون ومكافحة التصحر واستعادة التنوع البيولوجي للنباتات، وتوفير حلول قائمة على الطبيعة لاحتجاز الكربون ومكافحة تغير المناخ، كذلك تعزيز أنشطة السياحة البيئية ودعمها، وتسهيل فرص الاستثمار ودعم اقتصاد المجتمعات المحلية.
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